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РИА Новости
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru

Минпромторг прогнозирует падение продаж автомобилей на треть по итогам года

Газета.Ruвчера в 13:21
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолецвчера в 18:38
REGNUM

Падение продаж автомобилей в России составит 25-30% — Мантуров

REGNUMвчера в 04:00
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ruвчера в 18:47
Автостат

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25 - 30%

Автостатвчера в 05:28
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:21
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАССвчера в 17:42

В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казаньвчера в 04:46
933

В РФ открыли революционный природный антибиотик

Универсальный природный антибиотик, способный преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, открыли ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других научнo-исследовательских институтов России.
Газета.Ru01:28
587

Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
31

Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие опасности может представлять использование голосовых помощников — сервисов на основе искусственного интеллекта, распознающих речевые команды и выполняющих определенные действия.
Вечерняя Москва20:35
29

Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
83

Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
РБК00:30
3

Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
15

Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
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