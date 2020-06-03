Политика

BFM.ruBFM.ruМантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новостивчера в 20:38

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Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами

RT на русскомвчера в 22:32

Названы четыре «козыря» России перед другими странами

Комсомольская правдавчера в 20:31

Мантуров назвал науку «козырем» России

Коммерсантъвчера в 22:16

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Газета.Ruвчера в 21:12

Названы четыре козыря России

Lenta.ruвчера в 21:00

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

РИА Новостивчера в 20:38

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

РБКвчера в 22:26
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на всей территории России в октябре текущего года впервые пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения.
Моя Москва.онлайн 03:05
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа 01 июня в 14:09
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
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Политика

МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
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Армия и оружие

Новейший корвет для ТОФ «Алдар Цыденжапов» отправился во Владивосток

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.
РИА Новости 04:11
Финансы

Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня

Курс рубля укрепляется к доллару и минимально снижается к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:10
Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС 03:38
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Политика

На Украине выступили за проведение переговоров по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США другой формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Городовой вчера в 01:36
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Общество

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Происшествия

В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек

В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
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Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 01 июня в 17:00
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Авто

Hyundai рассекретил обновленный Santa Fe

Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Santa Fe.
AutoNews 02:45
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Наука

Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

Evo-rus.com 01 июня в 10:46
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Армия и оружие

Боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Военное дело 03:44
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Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета вчера в 22:41
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса

В РФ за минувшие сутки выявили более 8500 случаев COVID-19, Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.
ProstoProSport 03:50
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Общество

За сутки в Воронежской области коронавирус подтвержден у 95 человек

Утром 2 июня официальное заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек в Воронежской области, сообщил пресс-центр регионального правительства.
Горком вчера в 02:08
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Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
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Экономика

Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000

Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50
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