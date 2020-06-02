Общество
Rambler News ServiceМантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.РИА Новости02:17
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Общество
Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
Футбол
«Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно
По информации источника, клуб предлагал сербу доиграть нынешний сезон чемпионата России бесплатно, но игрок отказался.
Soccer.ru 06:22
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Футбол
Довбня – об игровой практике в «Оренбурге»: кажется, не всё зависело от меня
Бывший вратарь «Оренбурга» Александр Довбня, ставший сегодня свободным агентом, в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт» Даниилом Бороздиным прокомментировал свой уход из клуба.
Все про Спорт ру вчера в 09:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Футбол
Установлены правила для посещения матчей РПЛ
Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Lenta.ru 07:09
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform вчера в 02:40
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Финансы
Курс доллара упал ниже 69 рублей
Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
Моя Москва.онлайн 03:33
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Автоспорт
«Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.
РБК 05:55
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Футбол
Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой
Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Космос
Ранняя Вселенная вращалась, заявили астрономы
Ин-спейс.ру вчера в 11:15
Общество
Sony отложила презентацию Playstation 5
Компания Sony решила перенести запланированную презентацию видеоигр для новой консоли Playstation 5 на неопределенный срок.
Rambler News Service вчера в 16:02
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Российская газета 31 мая в 15:16
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
На торговой платформе JamesEdition был замечен уникальный грузовик Innotruck, который выставила на продажу известная немецкая компания.
Car.ru 03:25