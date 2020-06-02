МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.

Мантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед

Футбол «Оренбург» предлагал Деспотовичу доиграть сезон бесплатно По информации источника, клуб предлагал сербу доиграть нынешний сезон чемпионата России бесплатно, но игрок отказался.

Футбол Довбня – об игровой практике в «Оренбурге»: кажется, не всё зависело от меня Бывший вратарь «Оренбурга» Александр Довбня, ставший сегодня свободным агентом, в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт» Даниилом Бороздиным прокомментировал свой уход из клуба.

Политика На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Шоу-бизнес Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил» Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину. 88

Футбол Установлены правила для посещения матчей РПЛ Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о правилах, установленных для посещения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 407

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Финансы Курс доллара упал ниже 69 рублей Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости. 606

Политика В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. 960

Автоспорт «Формула-1» утвердила расписание первых восьми Гран-при сезона Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» представило на официальном сайте соревнований европейскую часть календаря сезона-2020, состоящую из восьми этапов.

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 351

Киберспорт Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch» В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.

Футбол Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Общество Sony отложила презентацию Playstation 5 Компания Sony решила перенести запланированную презентацию видеоигр для новой консоли Playstation 5 на неопределенный срок. 22

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя. 16