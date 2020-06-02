Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceМантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед

Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Запасы необходимых товаров у ретейлеров будут снижаться, заявил Мантуров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости02:17

Подробнее о событии

Глава Минпромторга спрогнозировал снижение запасов российских ретейлеров

Говорит Москва04:54

Запасы в магазинах будут сокращать из-за снижения спроса — Минпромторг

Телеканал 360°04:23

Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед

Российская газета02:10

Мантуров: Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей будут постепенно снижаться

Эхо Москвы02:32

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

РБК02:27

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

Известия02:20

Мантуров заявил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Московский Комсомолец03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
259
Армия и оружие

В армии РФ выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

В ВС РФ от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи военнослужащих. В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 06:02
2
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
5
Общество

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
47
Кино

Звёзды «Властелина колец» встретились онлайн

Актёры фильма «Властелин колец» воссоединились.
News.ru вчера в 03:33
20
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
939
Политика

Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
5
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
9
Киберспорт

Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games

Inc-news.ru 04:06
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
58
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
4
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
38
Игры

Блогер обнаружил, что качество The Last of Us Part II выросло по сравнению с предыдущими демонстрациями игры

3DNews вчера в 04:29
2
Здоровье

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК.
Реальное время 00:39
26
Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
2
Технологии

Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг

Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 03:22
95
Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru вчера в 07:05
42
Шоу-бизнес

Охлобыстин заступился за Пригожина и Валерию

Рамблер 09:01
Футбол

Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет

Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
8
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
23
Общество

В Москве насчитали уже четыре вспышки коронавирусной инфекции

В Москве произошло уже четыре вспышки заболеваемости коронавирусом.
Вести.Ru 08:15
1
Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
21
Армия и оружие

Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

Военное дело 08:24
3
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное