Общество
Rambler News ServiceМантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.РИА Новости02:17
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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