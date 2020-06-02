МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.

Мантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед

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