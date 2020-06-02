МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.

Мантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед

Общество Хищение 2700 вагонов зерна на Украине списали на мышей Портал "ЕАdаіlу" сообщает, что советник главы украинского МВД Михаил Апостол рассказал в соцсети о выявленной недостачи 2700 вагонов зерна на общую сумму в 800 миллионов гривен.

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя. 4

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 16

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны. 377

Политика Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 293

Общество Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко (цитата по ТАСС). 673

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. 2,4K

Общество В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости. 74

Происшествия В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 24

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 128

Авто Новый Porsche 911 Targa получил первую спецверсию Цвет кузова 911 Targa 4S Heritage Design Edition по умолчанию имеет красный оттенок Cherry Metallic, который дополнили белой гоночной графикой.

Происшествия В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.

Политика Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве В результате власти регионов получили право устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств», приостанавливать работу организаций любой формы собственности, вводить иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 2

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 27