Общество
Rambler News ServiceМантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед
Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.РИА Новости02:17
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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
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В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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РИА Новости вчера в 15:50
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В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
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