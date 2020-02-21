Общество
ИзвестияМантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин. Об этом 21 февраля заявил глава ведомства Денис Мантуров.
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с чего всё началось
Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.ПРАЙМвчера в 09:44
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Новая схема позволит отклонить летящий к Земле астероид
Команда ученых MIT, возглавляемая бывшим аспирантом Сунг Вуком Пеком, описывает в недавно опубликованном исследовании некую «карту решений», которая учитывает массу и скорость приближающегося астероида, а также рассчитывает время, которое есть в запасе до того, как объект попадет в гравитационное поле Земли: если астероид в него войдет, то столкновение будет уже неизбежно.
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Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.
Футбол
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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Экономика
Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа
РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа. Рубен Аганбегян — сын известного экономиста Абела Аганбегяна.
Транспорт
Крым покрывается железнодорожной сетью
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Посол Китая заявил, что эпидемию коронавируса удастся победить в марте
В течение марта власти Китая смогут ликвидировать эпидемию коронавируса Covid-19 на территории страны, сообщил в пятницу посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Болезнь опасна, протекает неприятно для носителя и лекарства против глазного гриппа не существует.
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