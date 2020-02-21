Общество

ИзвестияИзвестияМантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин. Об этом 21 февраля заявил глава ведомства Денис Мантуров.
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с чего всё началось

Минпромторг предлагает поднять с 2021 года налог для автомобилей евро-3 и ниже

Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.
ПРАЙМвчера в 09:44

Подробнее о событии

Мантуров: повышение налога на авто Евро-3 и ниже не затронет личные машины россиян

ТАСС06:26

Минпромторг РФ предлагает поднять с 2021 года налог для автомобилей евро-3 и ниже

ПРАЙМвчера в 15:19

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

RT на русском05:57

Мантуров сообщил о нераспространении повышенного налога на личные машины

РБК06:12

Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин

РИА Новости04:32

Мантуров: Повышение транспортного налога не затронет личные автомобили

Российская газета06:41

Транспортный налог сделают выше

Коммерсантъвчера в 13:32
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Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
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Большунов возглавил зачет «Ски Тур» после победы в масс-старте

ФАН вчера в 12:00
Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие

СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot

Известия вчера в 10:23
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Происшествия

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
РИА Новости 06:45
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Политика

Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 06:19
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

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РИА Новости 06:12
Политика

СВР: Болгария стала эпицентром антироссийской кампании спецслужб США

Спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с РФ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
РИА Новости 05:25
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Космос

Новая схема позволит отклонить летящий к Земле астероид

Команда ученых MIT, возглавляемая бывшим аспирантом Сунг Вуком Пеком, описывает в недавно опубликованном исследовании некую «карту решений», которая учитывает массу и скорость приближающегося астероида, а также рассчитывает время, которое есть в запасе до того, как объект попадет в гравитационное поле Земли: если астероид в него войдет, то столкновение будет уже неизбежно.
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Культура

Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Париже

Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.
REGNUM 00:48
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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Экономика

Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа

РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа. Рубен Аганбегян — сын известного экономиста Абела Аганбегяна.
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Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

Коммерсантъ 04:02
Общество

Посол Китая заявил, что эпидемию коронавируса удастся победить в марте

В течение марта власти Китая смогут ликвидировать эпидемию коронавируса Covid-19 на территории страны, сообщил в пятницу посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Экономика

Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
РБК вчера в 19:28
Политика

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
RT на русском 07:00
Политика

Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 06:03
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:59
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Болезнь опасна, протекает неприятно для носителя и лекарства против глазного гриппа не существует.
Портал Поиск 19 февраля в 07:06
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Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

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