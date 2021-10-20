Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.В источнике
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную высказыванию сопредседателя партии бундестага «Зеленые» Анналены Бербок по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Материал вызвал споры среди читателей.
В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет Hurriyet.