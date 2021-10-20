В Индии вакцинировали от Covid-19 более миллиарда человек

По данным минздрава на утро среды, вакцину от COVID-19 в Индии получили более 991 миллиона человек, при этом 701 миллион человек получили одну дозу вакцины, а более 290 миллионов – обе дозы.