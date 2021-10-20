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Мантуров: системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.В источнике

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Глава Минпромторга Мантуров: продуктовые магазины продолжат работать в нерабочие дни
Lenta.ru01:14
Мантуров заявил, что системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни
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Мантуров: системообразующие предприятия продолжат работу в нерабочие дни
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