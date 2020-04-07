Коронавирус

ТАССТАССМантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
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В России уже распределили 51 млн из 72 млн купленных у Китая масок

Интерфакс11:30

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

РИА Новости11:42

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

ТАСС11:39

Мантуров рассказал о закупках масок в Китае и наращивании производства в России

Коммерсантъ11:48

Мантуров рассказал поставках медицинских масок в российские регионы

РЕН ТВ11:11

Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

Комсомольская правда10:53

Россия ежедневно производит 1,6 млн масок

Газета.Ru11:26
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

КМВ Новости 01:25
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
РБК 11:10
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Экономика

Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса

Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Lenta.ru 12:08
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 03:08
Футбол

ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ

По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.
Спорт-Экспресс 08:05
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Музыка

Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»

Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
ФАН 03:32
Армия и оружие

В Ливии сбит военно-транспортный самолет

Аргументы и Факты вчера в 04:46
Политика

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.
РБК 10:04
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия 08:30
Общество

Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Expert.ru вчера в 16:10
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Гаджеты

В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона

Astera 08:46
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ 07:36
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Политика

Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте

Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.
Известия вчера в 18:27
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Авто

Продажи автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 06:07
Общество

«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Общество

«Газпром» ужесточит условия для вахтовиков из-за коронавируса

Вахты продлят до трех месяцев, передвижения ограничат.
Эхо Москвы 11:30
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