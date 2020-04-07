Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Политика Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Экономика Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Футбол ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

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Политика Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Общество Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

Политика Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.

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Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Общество Власти Китая разблокировали выезд из Уханя Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

Политика Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.