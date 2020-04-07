Коронавирус
Взгляд.руМантуров сообщил о производстве 1,6 млн медицинских масок в России
Россия за сутки производит 1,6 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Технологии
Firefox 75 получил переработанную адресную строку
Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Общество
С смс-пропусками в Приморье решили повременить
Напомним, с 7 апреля в Приморье запущена система выдачи смс-пропусков, которая должна обеспечить контроль за передвижением граждан на период полной самоизоляции, введенный в регионе.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Футбол
ФИФА меняет сроки трансферных окон
Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
Политика
Экс-послы США предложили снять санкции с РФ взамен на Крым и Донбасс
Международные санкции предложили снять с России экс-послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст взамен отказа от Крыма и Донбасса, 6 апреля сообщает американская радиостанция «National Public Radio» (NPR).
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Футбол
Роналдиньо вышел на свободу из парагвайской тюрьмы
Бывшая звезда "Барселоны" Роналдиньо и его брат были освобождены из парагвайской тюрьмы после внесения залога в размере 1,6 млн долларов.
Армия и оружие
В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом
Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Футбол
«Реал» не собирается возвращать Роналду
Шоу-бизнес
Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки
Общество
Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом
Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса.
Энергетика
Стоимость нефти Brent держится на уровне около 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки WTI находится на отметке 26,35 доллара за баррель - +1%.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
В штате Иллинойс освободили более 1,1 тысячи заключенных
Губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер сообщил об освобождении из-за ситуации с коронавирусом более 1,1 тысячи заключенных, которые не представляют значительной опасности, передает телеканал CNN.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Хоккей
Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ
Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Авто
Российские автозаводы возобновляют работу
Общество
Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2
Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.