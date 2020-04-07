Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руМантуров сообщил о производстве 1,6 млн медицинских масок в России

Россия за сутки производит 1,6 млн медицинских масок, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Мантуров рассказал о закупках масок в Китае и наращивании производства в России

Коммерсантъ11:48

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РИА Новости11:42

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Газета.Ru11:26

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Мантуров рассказал о поставках медицинских масок в российские регионы

РЕН ТВ11:11

Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

Комсомольская правда10:53

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

ТАСС11:39
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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