Мантуров сообщил о снижении цен на лекарства от коронавируса в два раза
Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Мантуров рассказал о падении цены на лекарства на основе фавипиравира
Препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 подешевели в России уже более чем в 2 раза, и цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости07:33
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