Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Известия Экономика сегодня Городовой ТВ Центр ТК Звезда Piter.tv Life.ru Известия МИР 24 РЕН ТВ Городовой Дума ТВ ТК Звезда Городовой Дума ТВ Моя Москва.онлайн Life.ru Piter.tv МИР 24 ТК Звезда НТВ ТК Звезда Военное дело Дума ТВ МИР 24 Известия

Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Поделиться