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ТАСС
ТАСС

Мантуров сообщил о снижении цен на лекарства от коронавируса в два раза

Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении цены на лекарства на основе фавипиравира

Препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 подешевели в России уже более чем в 2 раза, и цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости07:33
Подробнее о событии
URA.Ru

В России вдвое подешевело лекарство от коронавируса

URA.Ru08:16
ПРАЙМ

Некоторые препараты от COVID-19 подешевели вдвое

ПРАЙМ07:36
Газета.Ru

Мантуров заявил о снижении стоимости лекарств от COVID-19 в два раза

Газета.Ru07:44
РЕН ТВ

Мантуров отчитался о двукратном снижении цены лекарств от COVID

РЕН ТВ07:39
ТАСС

Мантуров сообщил о снижении цен на лекарства от коронавируса в два раза

ТАСС07:37
Взгляд.ру

Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

Взгляд.ру07:45
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении цены на лекарства на основе фавипиравира

РИА Новости07:33

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
РИА Новостивчера в 16:37

Путин поддержал продление выдачи льготной ипотеки до июля 2021 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Действие госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке предложено продлить до 1 июля 2021 года.
РБК09:42

На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5000 квадратных метров

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошёл с судна, которое в настоящее время устанавливается», — приводит ТАСС слова Марковской.
RT на русском09:10

NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального

Санкции, согласованные ЕС из-за Алексея Навального, могут быть введены против шести россиян, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и полпред в Сибири Сергей Меняйло, сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ЕС.
РИА Новости10:08

Borderlands 3 на консолях нового поколения выйдет на старте продаж

Студия Gearbox Software назвала даты выхода проекта для next-gen приставок Стало известно, что релиз Borderlands 3 на консолях нового поколения, а именно Microsoft Xbox Series X / S и Sony PlayStation 5 состоится на старте продаж самих консолей.
Центральная Служба Новостей03:31

Корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-17" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней чуть более чем за три часа.
Интерфакс04:55