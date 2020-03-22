Коронавирус

РБКРБКМантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.
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Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

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В России швейные предприятия начали производить многоразовые маски

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Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски

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Российские швейные предприятия начнут производить многоразовые маски

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В Бердске откроют новую линию производства медицинских масок

Вести Новосибирсквчера в 09:40
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
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