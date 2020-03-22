Коронавирус
РБКМантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок
Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.
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Отечественные швейные предприятия начали шить многоразовые медицинские маски
Общественное телевидение России12:14
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Общество
Британские отоларингологи выявили новый симптом коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно данным британских оториноларингологов, люди, зараженные коронавирусом, неожиданно перестают различать запахи и чувствовать вкус еды.
Здоровье
Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Ателье ABT прокачало электрический фургон Volkswagen e-Transporter 6.1
Тюнеры автомобильного ателье ABT доработали электрифицированный фургон Volkswagen e-Transporter 6.1.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Кино
Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфорд может сыграть Локи в «Торе: Любовь и гром»
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Хоккей
Испанские журналисты дали характеристику Александру Овечкину
Испанское издание Sport.es составило характеристику форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Политика
Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса
Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Футбол
Ибрагимович может завершить карьеру в конце сезона
Нападающий «россонери» Златан Ибрагимович возможно не продлит контракт с клубом по окончании сезона, а решит и вовсе завершить карьеру.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Путину не понравился дерзкий ответ чиновников
Люди от страха затариваются в промышленных масштабах макаронами.
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Политика
Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
В Приморье рассказали, где можно обследоваться на коронавирус
В ведомстве рассказали, что в детских поликлиниках № 2, 3, 5, лаборатории детской краевой больницы № 2 и в трёх взрослых поликлиниках №1, 6 и 9 Владивостока имеется достаточное количество диагностических тестов для определения коронавируса.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.