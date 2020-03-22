Коронавирус

РБКРБКМантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается на сайте министерства.
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Российские швейные предприятия начнут производить многоразовые маски

Ёлдаш12:35

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

РБК14:03

В России начали шить многоразовые медицинские маски

Комсомольская правда12:52

Российские швейные предприятия подключились к производству масок

РИА Новости21:02

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Вести.Ru11:45

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

RT на русском11:33

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Интерфакс11:24
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Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
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Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:10
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Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Газета.Ru 16:01
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
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Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru 21:13
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 17:10
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Кино

Опубликован финальный трейлер «Ghost in the Shell: SAC_2045»

Inc-news.ru 06:51
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:13
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Здоровье

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Чите превышен на 40%

Число заболевших гриппом и ОРВИ в Чите составило 1 162 человека, эпидпорог превышен на 40%, сообщила 23 марта вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.
Чита.Ру 22:48
Футбол

Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс ушел из жизни в 76 лет от коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

35 военных США в Европе заразились коронавирусом

МонаВиста вчера в 16:40
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru 19:26
Здоровье

Россияне с хроническими заболеваниями получат рецепты дистанционно

Пациентам с хроническими заболеваниями дадут возможность получать рецепты на лекарства дистанционно. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
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Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Общество

Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае

Землетрясение зарегистрировано примерно в 250 - 300 км от очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.
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Общество

США создадут нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Нефтяники США хотят создать альянс с Саудовской Аравией, чтобы регулировать мировые цены на нефть и ослабить влияние России как энергетической державы.
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Путешествия

Кто в туризме выживет после коронавируса

Из-за коронавируса встал весь выездной туризм: туроператоры снимают полетные программы и останавливают продажи даже по тем направлениям, которые до сих пор не закрыты на карантин.
Profi.travel 20 марта в 05:49
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
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Общество

Мишустин предостерег компании от увольнений на фоне коронавируса

Правительство России намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в связи с распространением коронавируса.
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
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Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 05:45
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