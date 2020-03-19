Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.

Экономика Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.

Экономика Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Финансы Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Технологии Росздравнадзор одобрил новые российско-японские тесты на коронавирус Росздравнадзор разрешил Российскому фонду прямых инвестиций и японской компании Mirai Genomics применять новые российско-японские тесты на коронавирус.

Общество У коров и куриц нет кнопки вкл. и выкл В результате сложившейся ситуации глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил производителям обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия, а также распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.