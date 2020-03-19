Коронавирус
РБКМантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
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Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199
По данным Роспотребнадзора, число инфицированных в Москве возросло на 12 человек, в Подмосковье — на пять.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
Общество
Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин
По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала цен на нефть
По данным издания, сенаторы в своем письме сообщили властям Саудовской Аравии, что обвал цен на нефть подрывает американо-саудовские партнерские отношения.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Шоу-бизнес
Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Общество
В каналах Венеции появились рыбы и лебеди
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Технологии
Росздравнадзор одобрил новые российско-японские тесты на коронавирус
Росздравнадзор разрешил Российскому фонду прямых инвестиций и японской компании Mirai Genomics применять новые российско-японские тесты на коронавирус.
Общество
У коров и куриц нет кнопки вкл. и выкл
В результате сложившейся ситуации глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил производителям обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия, а также распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом
Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".
Шоу-бизнес
Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом
Британская актриса, сыгравшая роль Элларии Санд в популярном сериале «Игра престолов», Индира Варма сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что она заразилась коронавирусом.