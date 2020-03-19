Коронавирус

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Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
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Мантуров рассказал об издержках ритейлеров из-за ажиотажа в магазинах

Известия07:50

Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

РБК08:25

Мантуров: дефицита продуктов нет, ажиотажный спрос снизится в ближайшие дни

Вести.Ru07:30

Российские ретейлеры несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

РЕН ТВ07:38

Российские ритейлеры понесли издержки из-за повышения спроса на продукты

Российская газета08:04

Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

Газета.Ru08:11

Российские ритейлеры несут издержки на фоне коронавируса

ГЛАС.RU09:09
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Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
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В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
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Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Общество

Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин

По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Московский Комсомолец 08:54
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала цен на нефть

По данным издания, сенаторы в своем письме сообщили властям Саудовской Аравии, что обвал цен на нефть подрывает американо-саудовские партнерские отношения.
Городовой 07:18
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag 17 марта в 11:26
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Общество

В каналах Венеции появились рыбы и лебеди

Газета.Ru вчера в 10:16
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Технологии

Росздравнадзор одобрил новые российско-японские тесты на коронавирус

Росздравнадзор разрешил Российскому фонду прямых инвестиций и японской компании Mirai Genomics применять новые российско-японские тесты на коронавирус.
Московский Комсомолец 09:24
Общество

У коров и куриц нет кнопки вкл. и выкл

В результате сложившейся ситуации глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил производителям обеспечить двухмесячные запасы основных видов продовольствия, а также распорядился создать во всех регионах штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках.
MarketMedia 09:15
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Инфорос 17 марта в 03:48
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
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В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Мой город Чебоксары вчера в 07:01
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом

Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".
Pravda.Ru 08:08
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Еще одна звезда «Игры престолов» заразилась коронавирусом

Британская актриса, сыгравшая роль Элларии Санд в популярном сериале «Игра престолов», Индира Варма сообщила в своем Instagram-аккаунте о том, что она заразилась коронавирусом.
Live24 09:03
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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