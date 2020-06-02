Экономика

ИзвестияИзвестияМантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.
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В Минпромторге спрогнозировали снижение запасов необходимых товаров в российских магазинах

Реальное время03:23

Глава Минпромторга спрогнозировал снижение запасов ритейлеров

Компания03:16

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

Известия02:20

Мантуров: Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей будут постепенно снижаться

Эхо Москвы02:32

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

РБК02:27

Мантуров предрек снижение потребительского спроса

Pravda.Ru03:12

Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед

Российская газета02:10
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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