Экономика
ИзвестияМантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Глава Минпросвещения заявил о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате.
Политическая Экспертиза вчера в 19:27
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 рубля — это на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Хоккей
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
Еще 6 тыс. 30 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Агентство Москва 02:14
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Газета.Ru 00:44
Экономика
Впервые с февраля курс биткоина поднялся выше $10 300
Цена биткоина поднялась до $10 380, но не смогла обновить максимум в $10 500, установленный в середине февраля.
РБК 00:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне Выходной — Кола под Мурманском, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 03:21
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 06:28
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru 31 мая в 06:32
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Игры
Лебединая песня THQ: Опубликована редкая запись геймплея из отмененной игры The Avengers
Srnsk вчера в 22:35
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Происшествия
Продлен арест бывшей балашовской судье Татьяне Шевлягиной
КП - Саратов 02:22
Футбол
Мацуев: современные стадионы обладают уникальной акустикой
Современные арены обладают уникальной акустикой. Даже 4-5-6 тысяч человек могут обеспечить отличную шумовую поддержку.
Чемпионат 03:00
Кино
The Outer Worlds удостоилась премии «Небьюла» за лучший сценарий
The Outer Worlds была удостоена весьма престижной премии «Небьюла» за лучший сценарий.
Городской портал Новый Нижний 31 мая в 18:00