МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью «РИА Новости».

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

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