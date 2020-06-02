Общество
РБКМантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев
Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью «РИА Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.РИА Новости02:17
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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
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В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
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Как пить воду, чтобы ускорить обмен веществ, похудеть и оздоровиться Оказалось, что водопроводная вода соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды».
Доктор Питер 02:19
Экономика
Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%
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Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Evo-rus.com вчера в 13:44
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Lenta.ru 03:18
Экономика
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Ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин поручил разработать и представить к 1 июня общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
ForPost вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество
Безработица заставила испанцев выйти на антиамериканские митинги
Тысячи работников завода по производству алюминия выходят на митинг в голливудском стиле.
Вести.Ru 00:18
Происшествия
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
В Мурманске из-за паводка рухнул единственный железнодорожный мост, соединявший город с остальной Россией.
Рамблер вчера в 22:33
Космос
Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС
Политика Сегодня 03:14
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За минувшие сутки в России зафиксировано 182 летальных случая, таким образом, общее число скончавшихся из-за коронавируса превысило 5 000 человек.
Аргументы и Факты 04:08
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
РИА Новости 04:04
Политика
В России 1 июля объявят выходным днём
В России 1 июля объявят выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:41
Общество
В измерении температуры появились три новых правила
Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Моя Москва.онлайн 04:48
Хоккей
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REGNUM вчера в 08:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о схемах мошенников в период пандемии
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Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
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BFM.ru 00:54
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
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Газета.Ru 03:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
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REGNUM 03:51
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28