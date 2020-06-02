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РБКРБКМантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью «РИА Новости».
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Мантуров: Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей будут постепенно снижаться

Эхо Москвы02:32

Мантуров: запасы необходимых товаров у российских ритейлеров будут постепенно снижаться

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Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

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Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед

Российская газета02:10

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

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В России объявят 1 июля выходным днем

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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

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Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Армия и оружие

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Министерство обороны Индии закупит 156 боевых машин пехоты БМП-2.
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Финансы

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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