Коронавирус
ИзвестияМантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.
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Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Здоровье
Свыше 10 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом
В Нижегородской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 315 человек, а всего за время пандемии число заболевших граждан составило 10 149.
В Городе N вчера в 04:13
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика
В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине
Украина продолжает отдаляется от статуса космического государства, заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Lenta.ru 00:39
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02:32
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Общество
Старейший мужчина мира поделился секретом долголетия
Москва 24 02:16
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Piter.tv вчера в 03:03
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в РФ
Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов. Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном.
Piter.tv вчера в 14:30
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Экономика
Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей
На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Гаджеты
Продажи смартфонов в мире упали на 20%
Продажи смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно отчету исследовательской компании Gartner, сообщает 1 июня TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 09:24