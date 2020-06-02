Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.

Происшествия В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.

Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 18

Происшествия Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции. 19

Технологии Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. 64

Экономика Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство Помощь по адресу Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. 2

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 347

Политика Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. 765

Кино Сценаристы The Outer Worlds стали лауреатами премии «Небьюла» Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment. 1

Общество В Волгоградской области новых больных COVID-19 выявлено на 70 меньше За прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 119 заболевших COVID-19. Это на 70 меньше, чем в предыдущие сутки.

Авто Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ. 25

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 131

Авто Lexus NX доступен в России в новой версии Black Vision Российские дилеры компании Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Космос Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур. 53