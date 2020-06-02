Экономика
ИзвестияМантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Экономика
Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Помощь по адресу Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.
Ведомости вчера в 19:36
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Кино
Сценаристы The Outer Worlds стали лауреатами премии «Небьюла»
Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment.
Игромания.ру 03:14
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Волгоградской области новых больных COVID-19 выявлено на 70 меньше
За прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 119 заболевших COVID-19. Это на 70 меньше, чем в предыдущие сутки.
РИАЦ 03:47
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США
В городе Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека.
RT на русском 01:58
Авто
Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию
Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ.
ПРАЙМ 31 мая в 17:04
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Авто
Lexus NX доступен в России в новой версии Black Vision
Российские дилеры компании Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
32CARS.ru вчера в 16:26
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Зрители уже могут посмотреть финальную серию в озвучке Сыендук.
ГЛАС.RU 03:17
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Космос
Зафиксирована мощная вспышка на Солнце
Anonsens 31 мая в 03:55
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21