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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Мантуров среди членов правительства задекларировал наибольший доход

Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди остальных членов правительства. Данные о доходах опубликованы на сайте кабмина. Из декларации следует, что в прошлом году Мантуров заработал более 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ruвчера в 11:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвывчера в 14:03
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правдавчера в 12:50
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъвчера в 12:01
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБКвчера в 13:09
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркетвчера в 11:45
URA.Ru

Правительство РФ отчиталось о доходах. В топ-3 богатейших чиновников — полпред Трутнев

URA.Ruвчера в 12:19
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАССвчера в 11:08

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе

Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе В пятницу, 14 августа, были опубликованы декларации о доходах и имуществе высших должностных лиц, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
Коммерсантъвчера в 16:51

Третью выплату на детей в августе надеются получить российские семьи

Масленников подчеркнул, что очередная выплата в 10 000 рублей перед 1 сентября нужна для того, чтобы родители смогли эти деньги потратить непосредственно на подготовку малышей и подростков к школе.
Live24вчера в 05:20
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБКвчера в 04:54

Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19

Минздрав России не направлял США предложений по совместной разработке вакцины от COVID-19, заявил представитель ведомства в ответ на публикацию в американских СМИ информации о том, что власти США якобы отказались сотрудничать с Россией в разработке вакцины от коронавируса.
РЕН ТВвчера в 01:09
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