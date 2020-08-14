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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Мантуров среди членов правительства задекларировал наибольший доход

Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди остальных членов правительства. Данные о доходах опубликованы на сайте кабмина. Из декларации следует, что в прошлом году Мантуров заработал более 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ru11:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвы14:03
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правда12:50
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Ру12:18
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБК13:09
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москва11:39
Национальная служба новостей

Стал известен самый богатый министр в России

Национальная служба новостей11:11
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАСС11:08

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
РИА Новостивчера в 14:54
1,5K

«Уфа» забила 3+ гола впервые с апреля 2019-го и во второй раз при Евсееве

Клуб из Башкортостана забил 3 и более голов впервые с 28 апреля 2019 года: тогда «Уфа» обыграла «Урал» (4:1). Также «Уфа» забила 3 и более голов во второй раз при Вадиме Евсееве, который возглавил команду в марте 2019 года.
Sports.ru12:39