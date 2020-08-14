«Уфа» забила 3+ гола впервые с апреля 2019-го и во второй раз при Евсееве

Клуб из Башкортостана забил 3 и более голов впервые с 28 апреля 2019 года: тогда «Уфа» обыграла «Урал» (4:1). Также «Уфа» забила 3 и более голов во второй раз при Вадиме Евсееве, который возглавил команду в марте 2019 года.