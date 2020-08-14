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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Мантуров среди членов правительства задекларировал наибольший доход

Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди остальных членов правительства. Данные о доходах опубликованы на сайте кабмина. Из декларации следует, что в прошлом году Мантуров заработал более 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ruвчера в 11:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвывчера в 14:03
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москвавчера в 11:39
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБКвчера в 13:09
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъвчера в 12:01
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркетвчера в 11:45
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правдавчера в 12:50
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАССвчера в 11:08

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru13 августа в 07:13
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Самый высокий доход среди чиновников Кремля задекларировал Гарри Минх

Самый высокий доход среди среди чиновников Кремля по итогам 2019 года задекларировал полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх, заработавший 143,694 млн рублей.
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:06
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