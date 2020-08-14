Мантуров среди членов правительства задекларировал наибольший доход

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Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди остальных членов правительства. Данные о доходах опубликованы на сайте кабмина. Из декларации следует, что в прошлом году Мантуров заработал более 586,2 млн рублей.