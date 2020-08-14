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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Мантуров среди членов правительства задекларировал наибольший доход

Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал за 2019 год наибольший доход среди остальных членов правительства. Данные о доходах опубликованы на сайте кабмина. Из декларации следует, что в прошлом году Мантуров заработал более 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ru11:55
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Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвы14:03
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москва11:39
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБК13:09
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъ12:01
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркет11:45
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правда12:50
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАСС11:08

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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