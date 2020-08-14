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9111.ru
9111.ru

Мантуров стал самым состоятельным чиновником в кабмине

Список самых состоятельных чиновников российского правительства возглавил по итогам прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший в 2019 году 586 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте кабмина. По сравнению с 2018 годом его доход вырос почти на треть (+32%).В источнике
С чего всё началось
Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных
 деклараций членов правительства.
РБК12:15
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правда12:50
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Ру12:18
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

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Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

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Финмаркет11:45
РБК

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ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

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