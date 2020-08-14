Мантуров стал самым состоятельным чиновником в кабмине
Список самых состоятельных чиновников российского правительства возглавил по итогам прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший в 2019 году 586 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте кабмина. По сравнению с 2018 годом его доход вырос почти на треть (+32%).В источнике
С чего всё началось
Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных
деклараций членов правительства.
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Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров
Комсомольская правда12:50