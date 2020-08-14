Мантуров стал самым состоятельным чиновником в кабмине

ФАН 12

Список самых состоятельных чиновников российского правительства возглавил по итогам прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший в 2019 году 586 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте кабмина. По сравнению с 2018 годом его доход вырос почти на треть (+32%).