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Коммерсантъ

Мантуров: сверхзвуковой бизнес-джет будет представлен в двух версиях

Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первая будет вмещать до 8 человек, вторая — до 30.В источнике
С чего всё началось

Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ.
ТАСС02:37
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Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

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РФ и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет

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Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, сообщила радиостанция NDR.
РИА Новости12:39