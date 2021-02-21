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Мантуров: сверхзвуковой бизнес-джет будет представлен в двух версиях

Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первая будет вмещать до 8 человек, вторая — до 30.В источнике
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С чего всё началось

Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ.
ТАСС02:37
Подробнее о событии

Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

Российская газета10:17

«Ростех» сообщил о вероятности производства сверхзвукового бизнес-джета в РФ

Известия09:43

Чемезов оценил планы по производству сверхзвукового бизнес-джета

RT на русском09:55

Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

ТАСС09:34

В России могут начать производство сверхзвукового бизнес-джета

РЕН ТВ09:58

Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет

РИА Новости03:16

Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет

РБК02:46

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