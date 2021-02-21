Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первая будет вмещать до 8 человек, вторая — до 30.

С чего всё началось Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ. ТАСС 02:37