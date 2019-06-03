Экономика
ВедомостиМантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС13:48
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Музыка
Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения
Общество
США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн
США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Школы Венгрии прекращают работу из-за коронавируса
Школы прекратят работу с 16 марта 2020 года, сроки возобновления их работы в настоящий момент не установлены.
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США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Иностранцев в аэропорту Осло отправляют обратно на родину
Иностранцев, прибывающих в аэропорт столицы Норвегии, разворачивают и отправляют обратно на родину.
Происшествия
Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Политика
Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.
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Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Общество
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Происшествия
Boeing пытается сесть на Камчатке из-за возможного пожара на борту
Самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Общество
В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Биатлон
Мартен Фуркад уходит – биатлонный хищник, который придумал красивое прощание
Мартен Фуркад расстается с биатлоном: через несколько часов его последняя гонка в карьере – преследование Йоханнеса Бо в Контиолахти.
Футбол
Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву
Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.
Футбол
Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо»
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Новый режим работы продлится с 16 марта до 12 апреля, сотрудники штаб-квартиры смогут работать из дома, если их физическое присутствие на рабочем месте не является необходимым.
Футбол
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф
Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 196 человек
Сегодня о первых умерших от COVID19 сообщили власти Болгарии и Швеции. В обеих странах скончались два человека.