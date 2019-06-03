с чего всё началось

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Общество США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Общество Школы Венгрии прекращают работу из-за коронавируса Школы прекратят работу с 16 марта 2020 года, сроки возобновления их работы в настоящий момент не установлены.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Происшествия Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.

Политика Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Происшествия В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов 27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.

Футбол Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.