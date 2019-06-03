с чего всё началось

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Общество ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.

Финансы Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.

Происшествия В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Наука Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.

Энергетика Цены на нефть потеряли дневной рост Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI утром достигала $33,04 (+4,7%), а к вечеру вновь опустилась до $31,2.

Происшествия В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.

Общество Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.