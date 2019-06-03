Экономика
ВедомостиМантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС13:48
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Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Происшествия
Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских
Уфимские пожарные продолжают бороться с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских.
Общество
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Происшествия
В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин
Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Происшествия
Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин
После урагана в Москве повалено 216 деревьев, повреждено 48 автомобилей, есть пострадавшие и один погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.
Наука
Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный
Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Энергетика
Цены на нефть потеряли дневной рост
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI утром достигала $33,04 (+4,7%), а к вечеру вновь опустилась до $31,2.
Космос
NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway
Две научные программы выбраны для реализации на лунной орбитальной станции Gateway, 12 марта сообщает сайт NASA.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Спорт
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Общество
Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии
Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Футбол
Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом
Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Общество
В танке Т-35 нашли письмо времен ВОВ
Родственники курсанта, чье письмо времен Великой Отечественной войны было обнаружено реставраторами в танке Т-35, нашлись в Казахстане.
Общество
«Яндекс» переводит сотрудников на работу из дома из-за коронавируса
Компания «Яндекс», по сообщению РБК, распространила среди своих сотрудников письмо с предложением перейти на удалённую работу из дома.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Происшествия
В Москве таксист выкинул пассажирку из машины за жалобу на музыку
В пути между водителем и пассажиркой произошел конфликт из-за громкой музыки, передает РЕН ТВ.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Единоборства
Усик и Чисора провели дуэль взглядов
Сегодня, 13 марта, бойцы провели первую дуэль взглядов.
Шоу-бизнес
Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном
На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.