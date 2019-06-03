Экономика

ВедомостиВедомостиМантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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с чего всё началось

Мантуров рассказал о преимуществах «слабого» рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС13:48

Подробнее о событии

Мантуров рассказал о преимуществах «слабого» рубля

ТАСС13:48

Промышленники нашли плюсы в снижении курса рубля

Интерфакс12:53

Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Газета.Ru12:58

Министр промышленности нашел плюсы в падении рубля. С ним это не в первый раз

Фонтанка.Ру13:05

Мантуров назвал плюсы снижения курса рубля

Известия13:29

Мантуров оценил влияние курса рубля на российскую промышленность

ТК Звезда12:31

Денис Мантуров: ослабление рубля - бонус для экспортеров

Российская газета13:21
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»

Газета.Ru 13:32
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 10:24
Происшествия

Уфимские пожарные борются с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских

Уфимские пожарные продолжают бороться с крупным пожаром в усадьбе Бухартовских.
Вести.Ru 14:23
Общество

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:01
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 11 марта в 16:01
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском вчера в 09:04
Происшествия

В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин

Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
SM News 07:14
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

ProstoProSport вчера в 23:30
Политика

Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Lenta.ru 10:09
Происшествия

Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин

После урагана в Москве повалено 216 деревьев, повреждено 48 автомобилей, есть пострадавшие и один погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.
Интерфакс 09:37
Наука

Создан эффективный катализатор, превращающий углекислый газ в угарный

Корейские химики представили новый катализатор, который обладает невиданной до сих пор эффективностью в процессе восстановления углекислого газа до угарного.
Индикатор 13:00
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Энергетика

Цены на нефть потеряли дневной рост

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI утром достигала $33,04 (+4,7%), а к вечеру вновь опустилась до $31,2.
Коммерсантъ 12:10
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Космос

NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway

Две научные программы выбраны для реализации на лунной орбитальной станции Gateway, 12 марта сообщает сайт NASA.
Красная весна вчера в 15:00
Происшествия

В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке

Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
REGNUM 14:23
Спорт

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада).
Sport24.ru вчера в 14:27
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Футбол

Еще четыре футболиста и врач «Сампдории» заболели коронавирусом

Согласно сообщению, у игроков и врача были обнаружены слабые симптомы коронавируса, и все они находятся в своих домах в добром здравии.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv вчера в 09:15
Общество

В танке Т-35 нашли письмо времен ВОВ

Родственники курсанта, чье письмо времен Великой Отечественной войны было обнаружено реставраторами в танке Т-35, нашлись в Казахстане.
Взгляд.ру 13:43
Общество

«Яндекс» переводит сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

Компания «Яндекс», по сообщению РБК, распространила среди своих сотрудников письмо с предложением перейти на удалённую работу из дома.
3DNews 08:20
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Происшествия

В Москве таксист выкинул пассажирку из машины за жалобу на музыку

В пути между водителем и пассажиркой произошел конфликт из-за громкой музыки, передает РЕН ТВ.
Росбалт 10:15
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ 05:04
Единоборства

Усик и Чисора провели дуэль взглядов

Сегодня, 13 марта, бойцы провели первую дуэль взглядов.
Чемпионат 13:34
Шоу-бизнес

Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном

На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Летидор 08:42
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