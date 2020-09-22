Мантуров: в России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых автомобилей по итогам за 2020 год в России снизятся на 25-30%, прогнозирует глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом для стимулирования потребительского спроса было выделено 25 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»
Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
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В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%
Московский Комсомолец18:38