Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
АБН
АБН

Мантуров: в России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей по итогам за 2020 год в России снизятся на 25-30%, прогнозирует глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом для стимулирования потребительского спроса было выделено 25 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Выйдем в ноль либо в несущественный минус»

Например, автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Известия17:01
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Мантуров: В России в 2020 году упал спрос на новые автомобили

Общественная служба новостей00:26
АБН

Мантуров: в России упали продажи новых автомобилей

АБН23:44
РИА Новости

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году

РИА Новости18:21
News.ru

Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей

News.ru18:47
Московский Комсомолец

В Минпромторге прогнозируют падение продаж на российском авторынке на 25-30%

Московский Комсомолец18:38
ИА Красная Весна

Россия попала на второе место по рынку автомобилей в Европе — Мантуров

ИА Красная Весна19:11
ТАСС

Минпромторг ожидает падения продаж на российском авторынке на 25-30%

ТАСС17:42

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
BFM.ruвчера в 16:38
757

В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-lineвчера в 11:27
16

В НАТО планируют отработать глобальный воздушный удар по России

Как сообщил тг-канал «Сварщики», в их распоряжение поступила информация о намерении США во взаимодействии с союзниками по НАТО провести в ближайшие три дня масштабную тренировку по отработке глобального воздушного удара по территории России.
Новостной фронт19 сентября в 05:55
2

Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM21:19
1

Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
104

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
256

Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.
Ferraвчера в 09:38
8

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
1,7K

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
2K