Мантуров заработал больше всех среди министров в 2019 году
На сайте правительства РФ опубликованы декларации о доходах членов кабинета министров за 2019 год. Самый большой доход — 586,02 млн рублей — задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2018 году его доход составил 443,4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
правительства декларации.
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