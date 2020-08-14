Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
НТВ
НТВ

Мантуров заработал больше всех среди министров в 2019 году

На сайте правительства РФ опубликованы декларации о доходах членов кабинета министров за 2019 год. Самый большой доход — 586,02 млн рублей — задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2018 году его доход составил 443,4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ruвчера в 11:55
Подробнее о событии
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБКвчера в 13:09
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правдавчера в 12:50
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Рувчера в 12:18
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвывчера в 14:03
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъвчера в 12:01
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москвавчера в 11:39
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАССвчера в 11:08

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»
РБК00:20
64

NASA протестирует систему утилизации отходов человека

Политика минимизации отходов особенно актуальна для всех миссий за пределами МКС, поскольку длительные полеты автоматически означают необходимость обеспечения продовольственной безопасности и утилизации отходов (и это в условиях, когда свободное пространство внутри корабля на вес золота).
Fertilizer Daily13 августа в 05:31

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБКвчера в 07:25
48