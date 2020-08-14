Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год
Среди членом правительства больше всех в 2019 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина. Мантуров задекларировал доход в 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
правительства декларации.
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Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров
Комсомольская правда12:50