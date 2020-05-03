Дефицита медицинских масок и антисептических средств в России не наблюдается, запас масок только в торговых сетях составляет около 20 миллионов штук.

Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет

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