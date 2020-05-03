Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

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