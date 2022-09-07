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Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

"Соответствующее решение уже подготовили", — отметил Мантуров.
Pravda.Ru
Также Мантуров отметил, что формат продления параллельного импорта на следующий год будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».
BFM.ru
Насколько долго в стране может продолжиться механизм параллельного импорта, вице-премьер - глава Минпромторга РФ не уточнил.
РИА Новости
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
RT на русском

Подробнее о событии

Вице-премьер Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на 2023 год
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Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год
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