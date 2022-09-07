Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли сообщил, что гражданам Швейцарии, нарушившим правительственные директивы при нехватке газа и нагревшим дома выше 19 градусов по Цельсию, грозит штраф По данным журнала Blick, в случае умышленного нарушения правил может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет.