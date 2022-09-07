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Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, возможность продления на 2024 год и последующие года не исключена, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости
Легализация параллельного импорта позволяет ввозить в Россию товары из составленного Минпромторгом списка.
Автостат
Параллельный импорт был окончательно легализован в России в июне.
Журнал Авто.ру
Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.
RT на русском

Подробнее о событии

Мантуров: программа параллельного импорта будет продлена на весь 2023 год
RT на русском22:20
Параллельный импорт спасет нас от дефицита зарубежных товаров
Телепрограмма5 сентября в 03:36
Параллельный импорт автомобилей в России продлен на 2023 год
Профиль5 сентября в 09:11
В России продлили параллельный импорт автомобилей
Motor5 сентября в 05:11
Параллельный импорт в России будет продлен
MotorPage.Ru5 сентября в 04:32
Вице-премьер Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год
ПРАЙМ22:19
Параллельный импорт автомобилей в России будет продлён
Журнал Авто.ру4 сентября в 08:21

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