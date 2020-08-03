Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
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с чего всё началось

Денис Мантуров: РФ к 2021 году будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц

Российские фармплощадки готовятся к производству вакцин от коронавируса и уже в сентябре начнут их серийный выпуск, рассчитывает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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