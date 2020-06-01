Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.

с чего всё началось

Москва, 1 июня 2020, 14:00 — REGNUM В России средняя стоимость медицинских масок снизилась с 55 до 18 рублей, заявил 1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, появление большого количества российских масок в разы понизило розничные цены.

Мантуров заявил о снижении цен на маски в России

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