Экономика

REGNUMREGNUMМантуров заявил о снижении цен на маски в России

Москва, 1 июня 2020, 14:00 — REGNUM В России средняя стоимость медицинских масок снизилась с 55 до 18 рублей, заявил 1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, появление большого количества российских масок в разы понизило розничные цены.
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с чего всё началось

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.
РИА Новости06:53

Подробнее о событии

Маски и защитные костюмы в России подешевели. Помогло собственное производство

Телеканал 360°07:45

Россия полностью завершила закупки средств индивидуальной защиты из Китая

ТАСС07:40

Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей

Комсомольская правда07:28

Мантуров заявил о снижении цен на медицинские маски

Коммерсантъ07:36

В Минпромторге заявили о снижении стоимости масок в России

Говорит Москва07:21

Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

RT на русском06:56

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

РИА Новости06:53
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Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Здоровье

Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
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Музыка

Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»

Первый канал 1 июля начинает кастинги новых сезонов вокальных шоу "Голос" и "Голос 60+", сообщает пресс-служба телеканала.
Газета.Ru 09:37
Общество

Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Происшествия

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

Акт приемки атомной подводной лодки «Князь Владимир» в состав военно-морского флота (ВМФ) России подписал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов 1 июня в здании адмиралтейства, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
ИА Красная Весна 06:29
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
2,4K
Космос

Китайский радиотелескоп FAST приступит к поиску инопланетян осенью

Китайское государственное информационное издание Science and Technology Daily сообщает, что пятисотметровый сферический телескоп FAST начнёт поиск инопланетных сигналов в сентябре.
Машины и Механизмы 11:34
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
1,7K
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Наука

Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам

RuNews24.ru 11:42
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
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Общество

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
РБК вчера в 21:32
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
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Авто

Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
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Общество

За отказ от вакцинации могут начать штрафовать

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
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Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

Live24 09:46
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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