Экономика
REGNUMМантуров заявил о снижении цен на маски в России
Москва, 1 июня 2020, 14:00 — REGNUM В России средняя стоимость медицинских масок снизилась с 55 до 18 рублей, заявил 1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, появление большого количества российских масок в разы понизило розничные цены.
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Музыка
Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»
Первый канал 1 июля начинает кастинги новых сезонов вокальных шоу "Голос" и "Голос 60+", сообщает пресс-служба телеканала.
Газета.Ru 09:37
Общество
Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго
«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Происшествия
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России
Акт приемки атомной подводной лодки «Князь Владимир» в состав военно-морского флота (ВМФ) России подписал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов 1 июня в здании адмиралтейства, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
ИА Красная Весна 06:29
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Космос
Китайский радиотелескоп FAST приступит к поиску инопланетян осенью
Китайское государственное информационное издание Science and Technology Daily сообщает, что пятисотметровый сферический телескоп FAST начнёт поиск инопланетных сигналов в сентябре.
Машины и Механизмы 11:34
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Наука
Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам
RuNews24.ru 11:42
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
РБК вчера в 21:32
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 08:46
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58