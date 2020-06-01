Экономика
РИА НовостиВ Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
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с чего всё началось
Средняя стоимость защитных масок в России снизилась с 55 до 18 рублей, Минпромторг ждет их дальнейшего снижения, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу глава министерства Денис Мантуров.РИА Новости06:53
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Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
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Metaratings 15:34
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Способное достроить «Северный поток —2» судно обрело нового владельца
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О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
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ИА Красная Весна 17:48
Наука
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Новосибирские ученые разработали первую в мире программу диагностики депрессий, а также болезней гортани по голосу пациента.
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В Италии ждут российских туристов с 15 июня
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Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
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Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
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В домах престарелых в США выявлено свыше 60 тыс. случаев коронавируса среди постояльцев и 34,4 тыс. – среди сотрудников, почти 450 из них стали жертвами заболевания, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 19:09
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
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В Краснодаре выздоровели 65% больных коронавирусом
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Путин провёл телефонный разговор с Трампом
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ВТБ прокомментировал претензии ФАС к сделке «Открытия» и ЛУКОЙЛа
Пресс-служба ВТБ, который был консультантом сделки «Открытие Холдинга» и ЛУКОЙЛа, прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы.
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