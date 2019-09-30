Футбол
Sports.ruМануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого. Это первый матч 33-летнего португальца за новый клуб. Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября в статусе свободного агента.
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Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Политика
Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
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Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 28 сентября в 02:42
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Гаджеты
Huawei выпустила флагманский планшет
Устройство было представлено летом, планшет был оснащен флагманской однокристальной системой Huawei Kirin 980, покупателям предлагались версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com 03:18
Экономика
«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair
Компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании Utair, информация о заявлении появилась в понедельник в картотеке арбитражных дел.
ТАСС 00:20
Общество
Россияне назвали субъективный порог бедности
Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik 27 сентября в 11:58
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации.
RT на русском 01:46
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
В Париж на похороны Ширака прибудут 80 иностранных лидеров
Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.
Московский Комсомолец вчера в 18:47
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в результате столкновения автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia один человек погиб, ещё четыре пострадали.
RT на русском 01:38
Космос
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru вчера в 05:45
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Космос
Маск продемонстрировал корабль для колонизации Марса
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск презентовал новинку - прототип многоразового космического корабля для транспортировки грузов и перевозки космонавтов на Марс и Луну.
Хорошие новости вчера в 13:29
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55