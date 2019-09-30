Футбол

Sports.ruSports.ruМануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого. Это первый матч 33-летнего португальца за новый клуб. Фернандеш перешел в «Краснодар» в начале сентября в статусе свободного агента.
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Мануэл Фернандеш: Мне надо быстрее набрать игровую форму, а с «физикой» проблем нет

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
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Российский спецназ заметили в Норвегии

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Lenta.ru вчера в 19:45
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РИА Новости вчера в 22:45
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Экономика

«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

Компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании Utair, информация о заявлении появилась в понедельник в картотеке арбитражных дел.
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Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

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В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.
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Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск презентовал новинку - прототип многоразового космического корабля для транспортировки грузов и перевозки космонавтов на Марс и Луну.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
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