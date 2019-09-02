Футбол

Вести.RuВести.RuМануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш подписал контракт с "Краснодаром". Соглашение рассчитано на один год. "Краснодар" потерял на долгий срок тех полузащитников – Юрия Газинского, Виктора Классона и Реми Кабелла, поэтому нуждался в усилении средней линии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша

Sport24.ru08:49

Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Metaratings08:35

Мануэл Фернандеш перешёл в «Краснодар»

Sport.ru08:59

Мануэл Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»

РИА Новости08:50

Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Спорт-Экспресс08:44

«Краснодар» объявил о подписании Фернандеша

Матч ТВ08:34

«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша

Чемпионат08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Вести.Ru 09:16
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика

Мэр Златоуста уходит в отставку по требованию челябинского губернатора

URA.Ru 07:48
Культура

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

Вести.Ru 07:52
Происшествия

Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке

В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Общество

Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских

Русская Планета 07:55
Общество

В Чечне около ста тысяч человек остались без электроснабжения

Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 тысячи человек).
РИА Новости 05:43
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол

«ПСЖ» предложили арендовать Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.
Матч ТВ вчера в 21:50
Кино

Скончался советский режиссер Борис Рычков

Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G

Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34
Футбол

Спартак — Зенит 0:1

"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Транспорт

На Ломоносовском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

РБК 08:50
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол

Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»

Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».
Чемпионат 09:46
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина показала снимок с внуками на школьной линейке

Известная российская артистка Надежда Бабкина в понедельник, 2 сентября, продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографии с внуками, которые были сделаны на школьной линейке.
Аргументы недели 07:03
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете

Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Политика

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика

Порошенко нашел новую работу в Раде

Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Политика

В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Политика

Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия

Томская УК требовала долг умершего мужчины с его 5-летней дочери

В результате с лицевого счета девочки списали более 200 тысяч рублей долгов ее отца.
Интерфакс 08:51
Транспорт

В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута

Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия

«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант

В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости вчера в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное