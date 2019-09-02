Футбол
Вести.RuМануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш подписал контракт с "Краснодаром". Соглашение рассчитано на один год. "Краснодар" потерял на долгий срок тех полузащитников – Юрия Газинского, Виктора Классона и Реми Кабелла, поэтому нуждался в усилении средней линии.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Культура
Жена опровергла госпитализацию Розенбаума
Вести.Ru 07:52
Происшествия
Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке
В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Общество
Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских
Русская Планета 07:55
Общество
В Чечне около ста тысяч человек остались без электроснабжения
Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 тысячи человек).
РИА Новости 05:43
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
«ПСЖ» предложили арендовать Икарди
Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, миланский клуб предложил «ПСЖ» арендовать аргентинца.
Матч ТВ вчера в 21:50
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфонов Vivo NEX 3 и Vivo NEX 3 5G
Представители компании Vivo подтвердили, что в конце сентября в Китае будет представлен производительный смартфон Vivo NEX 3, а также версия с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G).
3DNews 03:34
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»
Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».
Чемпионат 09:46
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина показала снимок с внуками на школьной линейке
Известная российская артистка Надежда Бабкина в понедельник, 2 сентября, продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографии с внуками, которые были сделаны на школьной линейке.
Аргументы недели 07:03
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Политика
В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Газета.Ru 07:14
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
Томская УК требовала долг умершего мужчины с его 5-летней дочери
В результате с лицевого счета девочки списали более 200 тысяч рублей долгов ее отца.
Интерфакс 08:51
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия
«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант
В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости вчера в 08:35