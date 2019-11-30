Общество
ИзвестияМара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»
«Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела», — написала девушка. Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelaendewagen.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Технологии
Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM
Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
Футбол
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого
Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Экономика
Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»
По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Политика
Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Говорили, что какая погода стоит 1 декабря, такая будет ближайшие три месяца.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Общество
Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Происшествия
СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Подмосковья
«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — отмечается в сообщении.
Наука
Обнаружена смертельная опасность жирной пищи
Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Здоровье
Иммуномодуляторы: лекарства, которые не лечат
Хотя доказано эффективно эти таблетки лечат только излишнюю тяжесть в кошельке - 20 миллиардов рублей было потрачено на их приобретение россиянами в 2018 году.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Финансы
На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум
Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли.
Здоровье
От аллергии до диабета и рака: на что может указывать сухая кожа
Повышенная сухость кожи зимой возникает как типичная проблема, но иногда за этим симптомом стоят внесезонные причины, например, заболевания ЖКТ, сердца, щитовидной железы, а также диабет и даже рак.
Здоровье
Какие продукты помогают при гипертонии нормализовать давление
Медицинскими специалистами определены и названы семь лучших продуктов, помогающих нормализовать давление при гипертонии.
Здоровье
Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе
Армия и оружие
Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя
Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Шоу-бизнес
Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу
В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.