Общество

ИзвестияИзвестияМара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»

«Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела», — написала девушка. Мара Багдасарян — одна из фигуранток резонансного дела о гонках на Gelaendewagen.
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Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась на то, что ей не выдают права

РЕН ТВвчера в 13:36

Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину

Рамблервчера в 15:11

Адвокат Мары Багдасарян планирует обратиться к Путину

Вечерняя Москвавчера в 14:05

Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за «беспредела»

РИА Новости09:59

Мара Багдасарян пообещала обратиться к Путину

Газета.Ru13:32

Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за «заговора»

Московский Комсомолец08:51

Мара Багдасарян решила искать защиты у Путина

Lenta.ru11:32
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Технологии

Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM

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ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
Бомбардир.ру 15:52
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В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого

Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
RT на русском 20:56
Политика

Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Экономика

Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Коммерсантъ 21:28
Политика

Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане

Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Pravda.Ru 03:01
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Говорили, что какая погода стоит 1 декабря, такая будет ближайшие три месяца.
Известия Мордовии 09:37
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском 09:12
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 28 ноября в 03:54
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

РИА Новости 13:01
Происшествия

СК проверит сообщения СМИ о наркотиках в крови ребенка из Подмосковья

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — отмечается в сообщении.
Известия 12:02
Общество

Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

РБК 18:02
Наука

Обнаружена смертельная опасность жирной пищи

Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Актуальные Новости 04:24
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Здоровье

Иммуномодуляторы: лекарства, которые не лечат

Хотя доказано эффективно эти таблетки лечат только излишнюю тяжесть в кошельке - 20 миллиардов рублей было потрачено на их приобретение россиянами в 2018 году.
Ридус вчера в 11:01
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
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Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
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Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
REGNUM 28 ноября в 04:00
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
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Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи

Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли.
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От аллергии до диабета и рака: на что может указывать сухая кожа

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Какие продукты помогают при гипертонии нормализовать давление

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Министр здравоохранения посетила онкодиспансер в Уфе

Панорама (Благовещенск) вчера в 07:15
Армия и оружие

Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя

Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Президент МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу

В СМИ появилась информация о том, что народную артистку СССР и президента Московского художественного театра им. А. П.Чехова Татьяну Доронину госпитализировали.
VSE42.RU вчера в 01:06
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