Общество
Газета.RuМара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам Багдасарян, в августе текущего года она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения.
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Футбол
Определился последний соперник России по группе на Евро-2020
Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
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Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Евсеев станцевал на столе после победы над «Крыльями Советов»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев станцевал на столе в раздевалке после выездной победы над «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата России.
Общество
В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
Происшествия
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Здоровье
Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура
«В настоящее время по обращениям граждан, связанным с отказом частных медицинских организаций в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, организована проверка», — заявил представитель самарской областной прокуратуры.
Происшествия
Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами
Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Происшествия
Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14
Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Политика
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона
Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Армия и оружие
ВСУ за неделю четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Украинские каратели за неделю четыре раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Армия и оружие
Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.