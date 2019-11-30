Общество

Газета.RuГазета.RuМара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам Багдасарян, в августе текущего года она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения.
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