Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, как он помог улучшить исполнение штрафных ударов нападающему Лионелю Месси, когда тренировал его в сборной Аргентины. Марадона возглавлял национальную команду с 2008 по 2010 год.

Марадона: «После моего совета Месси стал забивать со штрафных»

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