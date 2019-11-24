Футбол

Sport24.ruSport24.ruМарадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Марадона, использовав русский язык, поздравил «Динамо-Брест» с победой в чемпионате Белоруссии

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Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии

Sportbox.RU14:38

Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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