Футбол
Sport24.ruМарадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Политика
Действующий президент Румынии побеждает на выборах
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг намерен бороться за пост президента США
Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и победить на выборах нынешнего главу государства Дональда Трампа, чтобы «изменить Америку».
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Происшествия
Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП
Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Политика
Украинская экономика проходит процесс саморазрушения
Андрей Головачев, являющийся политическим экспертом, написал статью, в которой рассказал о факторах, которые привели экономику Украины к саморазрушению.
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Происшествия
Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми
Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Гаджеты
Вместо NVLink и SLI. Nvidia реализовала в драйверах режим CFR, позволяющий использовать в играх несколько GPU одновременно
Происшествия
В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб человек
Происшествия
В результате наводнения во Франции погибли два человека
Сильнейшие ливни За минувшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух -, а то и трехмесячная норма осадков.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy S11 раскрыт на фото-рендерах
В следующем году компания Samsung выпустит свой флагманский смартфон Galaxy S11.
Здоровье
Запрещать аборты нельзя — пояснил свою позицию самарский минздрав
Свою позицию по прерыванию беременности в частных клиниках разъяснили в региональном минздраве после нашумевшего заявления главы ведомства Михаила Ратманова, 21 ноября сообщает новостной портал 63RU.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
Политика
СМИ: бывший народный мэр Горловки работал на украинскую разведку
Как сообщается в сюжете ТСН, на подконтрольную Киеву территорию вернулся разведчик Эдуард Матюха, занимавший высокие должности на территории Донбасса.
Футбол
Сможет ли Алексей Миранчук заиграть в «Ювентусе»
В сборной России на первый план выходят скорее Головин, Черышев и Дзюба, а Миранчук часто пропадает на поле, чего не скажешь про полузащитника в "Локомотиве", где он едва ли не главный источник креатива в атаке.
Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл сообщила, как сделать завтрак наиболее полезным, а какие продукты лучше исключить в утреннее время.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.