Футбол
Евро-футбол.руМарадона поздравил брестское «Динамо» с дебютным чемпионством
Почётный президент брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил клуб с дебютным чемпионством. Напомним, «Динамо» обеспечило чемпионский титул за тур до конца чемпионата. Ранее на протяжении 13 лет чемпионом Беларуси непременно становился БАТЭ.
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«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.Чемпионатвчера в 14:57
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Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси
Чемпионатвчера в 14:57
Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Sportbox.RUвчера в 14:38
Марадона на русском языке поздравил «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Газета.Ruвчера в 15:01
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