Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМарадона поздравил брестское «Динамо» с дебютным чемпионством

Почётный президент брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил клуб с дебютным чемпионством. Напомним, «Динамо» обеспечило чемпионский титул за тур до конца чемпионата. Ранее на протяжении 13 лет чемпионом Беларуси непременно становился БАТЭ.
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с чего всё началось
«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме
» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.
Чемпионатвчера в 14:57

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Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси

Чемпионатвчера в 14:57

Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу

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