Футбол
Sport24.ruМарадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
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Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
Происшествия
В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции
Политика
Россия и Украина не смогли договориться на суде в Гааге
На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Здоровье
Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Происшествия
КСИР сообщил о предотвращённом заговоре в Иране
5 ноября 2019-го в Иране повысились цены на бензин в два раза — с 15 тыс. ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Здоровье
ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав
Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
Армия и оружие
Штаб ВСУ направил в Донбасс призывников 2019 года
Командование ВСУ из-за острой нехватки личного состава приказало направить в соединения и части в зоне проведения так называемой «ООС» неопытных бойцов осеннего призыва 2019 года.
Футбол
«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери
По информации СМИ, "канониры" на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Авто
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Новый Lexus UX 300e стал первым шагом в реализации глобальной стратегии электрификации модельного ряда, представленной японским автопроизводителем в октябре этого года на автосалоне в Токио.
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Футбол
«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес
Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.
Энергетика
На одной из АЗС на Сахалине цена топлива подскочила до 70 рублей
До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине.
Наука
Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество
Ученые создали новый материал, который способен очищать воздух от диоксида азота.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Политика
Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму.
Кино
На сервисе Premier покажут новый сезон «Полицейского с Рублевки»
Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней.
Политика
Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев
Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Транспорт