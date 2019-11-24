Футбол
Sport24.ruМарадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
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Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси
Чемпионатвчера в 14:57
Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Sportbox.RUвчера в 14:38
Марадона на русском языке поздравил «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Газета.Ruвчера в 15:01
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
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Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
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МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Экономика
«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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