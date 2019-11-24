Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

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