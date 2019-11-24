Футбол
Sport24.ruМарадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
Легендарный аргентинец Диего Марадона поздравил «Динамо» Брест с золотыми медалями чемпионата Белоруссии. Напомним, «Динамо» впервые в истории стало чемпионом страны и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
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Игры
Бобби Котик: Через пять лет у Activision Blizzard может быть миллиард пользователей
Бобби Котик считает, что количество аудитории Activision Blizzard за пять лет возрастет с 350 млн до миллиарда человек.
Политика
Американский конгрессмен заявил о вмешательстве Украины в выборы США
Член палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин в интервью телеканалу CNN заявил о вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году.
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Космос
Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа
Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Происшествия
Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП
Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.
Кино
«Холодное сердце 2» возглавил прокат в США
Экономика
Глава ВТБ не ожидает новых санкций США, если не произойдут серьезные изменения в политике
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что санкции США против РФ в ближайшие годы не будут отменены, но при этом не ожидает новых антироссийских мер, если не произойдут серьезные изменения в геополитике и во внутренних делах Соединенных Штатов.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Два человека погибли во Франции из-за паводка
Ранее в связи с дождями и наводнениями на юго-востоке Франции был объявлен красный уровень погодной опасности.
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Происшествия
Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми
Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
Теннис
Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Политика
Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму.
Политика
Глава ВМС США пригрозил уйти в отставку из-за спора с Трампом
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что необходимо остановить процедуру импичмента.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.