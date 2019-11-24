Футбол
РИА НовостиМарадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством
"Мои поздравления!" - добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке. В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления "Динамо". Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.
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«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.Чемпионатвчера в 14:57
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Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси
Чемпионатвчера в 14:57
Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Sportbox.RUвчера в 14:38
Марадона на русском языке поздравил «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Газета.Ruвчера в 15:01
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