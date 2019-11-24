Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМарадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

"Мои поздравления!" - добавил знаменитый аргентинец, написав эту фразу на русском языке. В мае 2018 года белорусский клуб объявил о том, что Марадона стал новым председателем правления "Динамо". Вскоре после этого аргентинец приехал в Брест, чтобы лично познакомиться с футболистами и болельщиками.
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с чего всё началось
«Я очень рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси», — написал Марадона в своём «инстаграме
» на испанском языке, добавив «Мои поздравления!» на русском.
Чемпионатвчера в 14:57

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Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Марадона на русском языке поздравил «Динамо-Брест» с титулом чемпиона Беларуси

Чемпионатвчера в 14:57

Марадона на русском языке поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

РИА Новостивчера в 14:43

Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Sport24.ruвчера в 15:17

Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии

Sportbox.RUвчера в 14:38

Марадона на русском языке поздравил «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии

Газета.Ruвчера в 15:01

Марадона поздравил брестское «Динамо» с чемпионством

Metaratingsвчера в 15:24
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:53, Ашберн

Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси по футболу

КП - Беларусь01:38
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
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Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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